شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. محمد اليمانى: ملوخية بالجمبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية ، و لكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره ، واليوم سيكون اللقاء مع محمد اليمانى نجم منتخب مصر و الزمالك و الإسماعيلى السابق ، الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى ثان أيام شهر رمضان ، مؤكدا أنه سيتناول اليوم "ملوخية بالجمبرى".

وقال اليمانى أنه دائما ما يفضل تناول العرقسوس والسوبيا والتمر على مائدة الإفطار.

ويحرص اليمانى فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وعائلته، مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما أن اليمانى يحرص أيضا على تناول الإفطار فى منزل والدته بصحبة أبناؤه فى الشهر الكريم ، مشيرا إلى أن تناول وجبة المحشى فى أول يوم رمضان من طقوس عائلته مثل باقى المصريين .