محمد صلاح فى قائمة الرياضيين الأعلي أجراً من "إنستجرام".. كم يتقاضي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

اقتحم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قائمة الشخصيات الرياضية الأعلي أجراً من موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" لعام 2020.

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة "CCN"الإخبارية، إن النجم المصري محمد صلاح، يحتل المرتبة العاشرة في قائمة الشخصيات الرياضية الأعلي أجراً من "إنستجرام"، حيث يحصل علي 180 ألف دولار من المنشور الواحد فى "المنصة". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس المنتخب البرتغالي، على رأس قائمة الشخصيات الرياضية الأعلي أجراً من "إنستجرام" لعام 2020، بـ 889 ألف دولار، مقابل كل منشور بمحتوى إعلاني ينشره على صفحته الشخصية.



ويأتي في المرتبة الثانية بالقائمة، البرازيلي نيمار لاعب منتخب البرازيل ونادى باريس سان جيرمان الفرنسى بمبلغ قدره 704 ألف دولار.



وفى المركز الثالث، الأرجنتينى ليونيل ميسى قائد برشلونة الإسبانى، بـ 695 ألف دولار أمريكي.

وإليكم القائمة كالتالي: