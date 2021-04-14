بيتسو موسيماني .. جنوب أفريقيا تنفي التفاوض مع مدرب الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - نفى الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم التفاوض مع بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للأهلي لتدريب منتخب "الأولاد الأولاد".

وأوضح جالك موليك، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الجنوب إفريقي أن هناك دراسة حالية لحوالي 200 سيرة ذاتية للمدربين للاختيار من بينهم لتدريب المنتخب.

لدينا حاليًا 150 أو 200 سيرة ذاتية

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة نيوز 24 :"تلقينا الكثير من السير ذاتية سواء من المدربين الأجانب أو المحليين.. لدينا حاليًا 150 أو 200 سيرة ذاتية، وغدًا سنعقد اجتماعًا لمناقشة القائمة المصغرة المكونة من 5 مدربين مرشحين فقط".

وأضاف :"لقد قرأت تقارير تفيد بأننا سنسافر إلى القاهرة هذا الأسبوع للقاء بيتسو موسيماني، لكن هذا ليس صحيحًا".

وأتم موليك :"نرحب بكل الأسماء المطروحة علينا والتي وردت في وسائل الإعلام، ونأمل أن يكون لدينا مدربًا بحلول نهاية الشهر الجاري، لكننا مازلنا نبحث على الصعيدين المحلي والخارجي".