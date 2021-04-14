مفاوضات اللاعبين تشعل القلعة الحمراء.. ولاعب بيراميدز يهدد الأهلى بعقوبات.. والخطيب يتدخل: «مالكوش دعوة بلاعبي ببيراميدز»

الشارقة - اميمة ياسر - سادت حالة من الغضب الشديد داخل جدران النادي الأهلي، بسبب الأنباء التي خرجت بمفاوضات أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، مع إبراهيم عادل، لاعب فريق بيراميدز، على الرغم من أنه يرتبط بعقد مع إدارة ناديه يمتد حتى موسم 2024/2025، وأن توقيعه أصبح هو والعدم سواء، ومن الممكن أن يعرضه والنادي الأهلي للعقوبات، وفقا لنصوص اللوائح الدولية.

وقالت مصادر مُطلعة داخل النادي الأهلي، إن محمود الخطيب، رئيس النادي، استشاط غضبًا مما حدث، بعد حصول إدارة التعاقدات بالنادي، وتحديدا أمير توفيق، على توقيع إبراهيم عادل، وعقد جلسة معه بالمخالفة، منوها إلى أنه قد يعرض النادي لعقوبات مغلظة، الجميع في غنى عنها في الوقت الحالي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

الخطيب: «مالكوش دعوة بلاعبي ببيراميدز»

وأكدت المصادر أن الخطيب، يعيش حالة حالة من الغضب، خوفًا من تقديم إدارة نادي بيراميدز، شكوى ضد النادي، بسبب جلوس أحد مسؤولي النادي مع لاعب يمتد عقده، بالمخالفة للوائح والقوانين، ما قد يهدد بمشكلات كبيرة للنادي.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الأهلي، شدد على إدارة التعاقدات بالنادي خلال الساعات الماضية، قائلا: «مالكوش دعوة بلاعبي ببيراميدز».

الأهلي يواجه النصر في كأس مصر

ويواجه الفريق الأول بالأهلي، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، فريق النصر في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وتقام المباراة بالإسكندرية، وتُعد مباراة اليوم «البروفة الأخيرة» للمارد الأحمر قبل مواجهة الزمالك المرتقبة يوم الأحد المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني، قائمة الفريق التي من المقرر أن تخوض مباراة النصر، في بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الفريق لتضم كلا من:

علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام ميدو وعبدالرحمن أشرف مانو وأحمد نبيل كوكا.