شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد قمة نهائى دورى المحترفين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة قمة نهائى دورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2021 بين فريقا الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء بعد غدا الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

يأتى إقامة اللقاء فى هذا التوقيت ليقام عقب الإفطار نظرا لتأثر اللاعبين و الأجهزة الفنية بصيام الشهر الكريم .

ويتصدر فريق الزمالك جدول الترتيب لفارق الأهداف ، حيث لعب الأبيض 12 مباراة فاز فى 11 و خسر فى واحدة و له 383 هدف وعليه 326 هدف .

أما الأهلى ، لعب 12 مباراة فاز فى 11 و تلقى أيضا خسارة وحيدة و له 406 هدف و استقبل 303 .

وقرر مسئولو اتحاد كرة اليد السماح لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك بحضور قمة نهائى دورى المحترفين المحدد لها الجمعة المقبل كإجراء أمنى وصحى احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا. حددت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد تحديد يوم 19 أبريل موعدا لإقامة المباراة الفاصلة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 فى حال تساوى الأهلى و الزمالك فى النقاط عقب إنتهاء الجولتين المقبلتين المحدد لهما الخميس و الجمعة .

تقام الجولة الثالثة عشرة بدورى المحترفين للرجال غدا 15 أبريل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران وطلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأولمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة لقاءات أخرى بخلاف القمة بين كلا من ،الزهور مع الطيران وهليوبوليس مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأولمبى