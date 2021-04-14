شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدعو رئيس الزمالك لاجتماع غدًا فى الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى المستشار عماد عبد العزيز رئيس المكلفة بإدارة نادي الزمالك دعوة رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم للاجتماع في مقر الجبلاية في الثانية عشرة ظهر غد الخميس.

تأتي هذه الجلسة بناء على طلب رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بهدف تصفية الأجواء قبل قمة الأحد بين الاهلى والزمالك والتأكيد على العلاقة الطيبة التي تجمع الجبلاية وناديا الزمالك والأهلي.

كما يتطرق الاجتماع لأزمة المباراة الفاصلة لحسم بطل دوري 99 بالرغم من فوز الزمالك باللقب بحسب اللائحة التي تنص على الاحتكام لفارق الأهداف.

ومازالت أزمة مباراة الأهلى والزمالك مواليد 99، تسيطر على الأحداث فى الشارع الرياضى المصرى، فى ظل غموض اللائحة وكذلك حالة الجدل المثارة حول قرار اتحاد الكرة باللجوء لمباراة فاصلة رغم أن اللائحة لا تنص على ذلك.

وحددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20 ابريل الحالي موعدا للمباراة الفاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك بملعب السكة الحديد لتحديد بطل الجمهورية لمواليد 99 ، ويرفض اتحاد الكرة احتساب البطولة لأى فريق.