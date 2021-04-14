شكرا لقرائتكم خبر عن المطراوي يقود مران مستبعدى الزمالك من مواجهة الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بنادي الزمالك، مران المستبعدين من لقاء حرس الحدود، المقرر له في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام مران المستبعدين في تمام الساعة الخامسة مساء بمقر نادى الزمالك في ميت عقبة، علي ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ومن المنتظر أن يشهد المران تواجد كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عبد الغني وأحمد عيد وعبد الله جمعة وطارق حامد وروقة وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

أعلن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أمس الثلاثاء، عن قائمة الفريق التي توجهت إلى السويس، استعدادا لمواجهة فريق حرس الحدود.

وتضم القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد السلام ، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح ، حازم إمام، حمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد.

في الوسط: فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، محمود عبد الرازق شيكابالا، حسام أشرف، يوسف أسامة، وحمدي علاء.

في الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، ومروان حمدي.