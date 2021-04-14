شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،الأهلى يجرى مسحتين لـ محمد الشناوى لتحديد موقفه من القمة،قمة نهائى دورى محترفى اليد بحضور مجلس إدارة الناديين فقط .

الأهلى يجرى مسحتين لـ محمد الشناوى لتحديد موقفه من القمة

يخضع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لمسحتين خلال اليومين المقبلين من أجل متابعة حالته بشكل مُستمر ومعرفة تطورات إصابته بفيروس كورونا.

قرر مسئولو اتحاد كرة اليد السماح لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك بحضور قمة نهائى دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 المحدد لها الجمعة المقبل فى صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

يستعد نادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة نادى حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

أعلن محمد مختار مدير شئون اللاعبين بفريق طلائع الجيش سلبية مسحة كورونا لفريقه بالكامل قبل مواجهة المصرى البورسعيدى، حيث يختتم اليوم الأربعاء الفريق، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استعداداته لمواجهة المصرى بدور الـ16 لبطولة الكأس، والمقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الخميس على استاد الإسكندرية، ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن بسيونى قائمة المباراة التى تغادر للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.