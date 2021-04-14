شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب بتطبيق اللوائح والمعايير المعتمدة محليًّا وقاريًّا لحسم دوري الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد كرة القدم، ظهر اليوم، تحدد فيه موقف الأهلي من قرار الاتحاد بإقامة مباراة فاصلة يوم 20 أبريل الجاري بملعب السكة الحديد، لتحديد الفائز بدوري الشباب «مواليد 99».

وطالب الأهلي في خطابه بتطبيق اللوائح المعتمدة والمعلنة للمسابقات المختلفة «مسابقة مواليد 99»، وكذا المعايير المعتمدة في اللوائح المحلية والقارية في تنظيم المسابقات، التي تصب في مصلحة فريق الأهلي للشباب، خاصة أن المواجهات المباشرة هو المعيار الأكثر عدالة، ولا سيما أنه معتمد كمعيار أول محليًّا وقاريًّا في كل المسابقات.