اخبار الرياضه

الأهلي يطالب بتطبيق اللوائح والمعايير المعتمدة محليًّا وقاريًّا لحسم دوري الشباب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب بتطبيق اللوائح والمعايير المعتمدة محليًّا وقاريًّا لحسم دوري الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أرسلت إدارة النادي الأهلي  خطابًا إلى اتحاد كرة القدم، ظهر اليوم، تحدد فيه موقف الأهلي من قرار الاتحاد بإقامة مباراة فاصلة يوم 20 أبريل الجاري بملعب السكة الحديد، لتحديد الفائز بدوري الشباب «مواليد 99».

 

وطالب الأهلي في خطابه بتطبيق اللوائح المعتمدة والمعلنة للمسابقات المختلفة «مسابقة مواليد 99»، وكذا المعايير المعتمدة في اللوائح المحلية والقارية في تنظيم المسابقات، التي تصب في مصلحة فريق الأهلي للشباب، خاصة أن المواجهات المباشرة هو المعيار الأكثر عدالة، ولا سيما أنه معتمد كمعيار أول محليًّا وقاريًّا في كل المسابقات.

 

 الأهلي كان قد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وأخرى مماثلة إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ضد إمام عاشور لاعب الزمالك وبعض من زملائه من فريق الشباب بناديهم، بعد التجاوزات غير اللائقة والخارجة عن كل قواعد الأخلاق التي ارتكبها المشار إليهم عقب مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب التي أقيمت بملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر.

أرفق الأهلي بشكواه «فلاشات» تضمنت خمسة فيديوهات للاعب إمام عاشور وزملائه، وهم يكيلون السباب والشتائم والألفاظ الخارجة للنادي الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه الأسبق وكيان النادي وجماهيره.

جاء في شكوى النادي أن التصرفات والألفاظ والشتائم التي جاءت على لسان عاشور وزملائه تمثل أفعالًا مشينة وانتهاكات دخيلة على الوسط الرياضي وتثير الفتنة بين الجماهير، ومخالفة لكل قواعد الأخلاق وتؤثر على سلوكيات الشباب، بل وتخالف بالأساس لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم «FIFA»، وكذا لوائح الانضباط والأخلاق لاتحاد الكرة.

وتضمنت الشكوى أيضًا أنه لم يكن هناك مبرر على الإطلاق لقيام إمام عاشور وزملائه بهذه التجاوزات، وتوجيه الاتهامات إلى شخصيات قيادية في النادي الأهلي، وكَيْل السباب والشتائم بألفاظ يعاقب عليها القانون، خاصة أن المباراة أقيمت على ملاعب الأهلي ولم تشهد أية أحداث عارضة، ولولا تصرف إدارة النادي بأعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع لاعبي الفريق الضيف كان من الممكمن أن تفضي هذه التجاوزات إلى كارثة لا يحمد عقباها

الجدير بالذكر أن عاشور اعتاد التجاوز في حق الغير، فقد سبق أن قام بالتعدي على لاعب الأهلي وليد سليمان عقب مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات بالركل بالقدم، وبشكل فيه انتهاك لكل قواعد الأخلاق والأدب، خاصة أن وليد سليمان كان ملقى على الأرض، وقامت لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف عاشور «عشر» مباريات عقب هذه الواقعة، التي كان يرى الكثيرون أنها تستوجب عقوبة أكبر.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا