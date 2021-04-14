شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة يوسف بعد استقالتها من الجبلاية : الكرة النسائية ليست من أولويات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت أميرة يوسف عضو لجنة الكرة النسائية في اتحاد الكرة، عن أسباب تقديم اللجنة استقالتها اليوم الأربعاء في الجبلاية.

وقالت أميرة يوسف ، في تصريحات لها بعد تقديم الاستقالة، منذ تعيين اللجنة الثلاثية لم يكن هناك اختصاصات واضحة، وعندما رجعنا إلى لائحة النظام الأساسي في الاتحاد بتاريخ 2017، وجدنا أن لجنة الكرة النسائية تكون هي المسئولة عن كل شيء يتعلق باللعبة".

وتابعت اميرة "رئيس الاتحاد كان يفاجئنا بقرارات دون الرجوع لنا وحتى عندما نقدم توصيات معينة لم يكن ينفذها، كنا نحرص على حضور المباريات في دوري الكرة النسائية سواء بالدرجة الأولى أو الثانية لمعرفة مشكلات الأندية ولم نكن نتقاضى أجر نتيجة عملنا ولا أزمة في ذلك لأن اللعبة صنعت اسمنا وكل منها له تاريخ معروف في الكرة النسائية".

وواصلت عضو لجنة الكرة النسائية المستقيلة "من ضمن القرارات المفاجئة لرئيس الاتحاد انسحاب فريق القلعة، وإعادة مباراة أجا والجونة رغم أن لجنة المسابقات احتسبت اللقاء لصالح أجا وفقا للائحة بعدما تعرض فريق الجونة لسرقة الكارنيهات الخاصة باللاعبات وانتظر طاقم الحكام للمدة القانونية ثم ألغى المباراة".

وأضافت أميرة يوسف "رئيس الاتحاد طالبنا بالتجهيز لإقامة بطولة للناشئين ثم تراجع عن ذلك، طلب مننا التركيز على العمل مع المنتخبات لكن الأجهزة الفنية لم يكتمل تشكيلها".

وأشارت إلى أن الكرة النسائية ليست ضمن أولويات رئيس الاتحاد الذي تعامل باستهانة مع لجنة الكرة النسائية، وشكلها فقط حتى لا يتعرض لهجوم وانتقادات خاصة وأن الكثيرين كانوا يطالبون بتعيين لجنة الكرة النسائية.

وأفادت بأن اللجنة مستعدة للعمل في الاتحاد مجانًا إذا طلب منها ذلك، لكنها لن تعمل مع اللجنة التي تديرالاتحاد مؤقتًا في الوقت الحالي، موضحة أن استقالة اللجنة كانت جاهزة منذ أسبوعين لكن ظروف خاصة برئيس لجنة الكرة النسائية حال دون تقديمها.

وعن قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر إلى جميع اللجان به، أكدت أنها لا تعلم شيئًا عن هذا الأمر ولم يبلغها مسئولو الجبلاية، وقدمت الاستقالة اليوم.

وحصل الخليج 365 على صورة من استقالة لجنة الكرة النسائية التي تم تقديمها اليوم الأربعاء في مقر اتحاد الكرة.