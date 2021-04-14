شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهات الأهلى والزمالك فى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الأربعاء منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر بإقامة مباراتين تجمع الأهلى مع النصر فى الاسكندرية، ومباراة الزمالك مع حرس الحدود على استاد السويس الجديد، فى "البروفة الأخيرة" للأحمر والأبيض قبل مواجهة القمة المرتقبة المقرر لها يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري، ونستعرض كواليس مواجهات كأس مصر الليلة بالسطور التالية..

س: متى تقام مباراة الأهلى مع النصر والزمالك مع حرس الحدود ؟

ج:تقام مباراة الأهلي والنصر ومباراة الزمالك مع حرس الحدود فى نفس التوقيت وهو التاسعة والنصف مساء اليوم الاربعاء فى سهرة رمضانية كروية لن تخلو من الاثارة والمتعة كعادة لقاءات الكأس .

س: ماهى غيابات الاهلى أمام النصر الليلة ؟

ج:يخوض الأهلي مباراة اليوم بدون عدد كبير من لاعبيه لأساب مختلفة، يأتي في مقدمتهم محمد الشناوي وحسين الشحات للإيقاف، وياسر إبراهيم ومحمد هاني وجونيور أجاي وحمدي فتحي للإصابة كما يتواصل غياب على معلول للإصابة أيضا، وازدادت مُعاناة الأهلي خلال الساعات الماضية بعد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا.

س:كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والحدود بكأس مصر ؟

ج:مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم، ستكون المواجهة السابعة فى تاريخ الفريقين بمسابقة كأس مصر، حيث التقى الفريقين من قبل فى الكأس 6 مرات، وفاز الزمالك بكافة المواجهات السابقة، وسجل لاعبو الأبيض 12 هدفا فى مرمى الحرس، بينما تلقت شباكهم 3 أهداف.

س: ماهى القنوات الناقلة لمباريات اليوم بكأس مصر ؟

ج:تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية، حيث تنقل قناة أون تايم سبورتس وان مباراة الاهلى والنصر ، وتنقل مباراة أون تايم سبورتنس تو مباراة الزمالك وحرس الحدود فى نفس التوقيت.

س:ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام النصر الليلة ؟

ج:يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام النصر مكون من على لطفى ورامى ربيعة وبدر بانون وسعد سمير وأحمد رمضان بيكهام وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

س: ماهو التشكيل المتوقع للزمالك أمام حرس الحدود الليلة ؟

ج:يعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام حرس الحدود مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمد عبد الشافى ومحمد عبد السلام ومحمود علاء وحمزة المثلوثى ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر وحسام أشرف ويوسف أوباما وحمدى علاء وسيف الدين الجزيرى.