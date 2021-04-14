شكرا لقرائتكم خبر عن " شبح" الإيقاف يهدد" مانجا" و " والغندور" قبل موقعة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يخوض الثنائى أحمد نبيل مانجا و خالد الغندور ثنائى الإتحاد السكندرى مباراة الغد أمام وادى دجلة فى كأس مصر بدورالـ 16 على ملعب الجيش بالسويس وهم مهددين بشبح الحصول على الإنذار الثالث والإيقاف والغياب عن مباراة بيراميدز فى أولى لقاءات الدور الثانى المقرر لها يوم 24 أبريل الجارى بإستاد الإسكندرية .
ويعتبر الثنائى من الأعمده الأساسية التى يعتمد عليها حسام خسن المدير الفنى للإتحاد وهو الأكثر مشاركه خلال مباريات الدور الأول .
وشدد حسام حسن على اللاعبين بتوخى الحذر خلال مباراة الغد وعدم الإعتراض على التحكيم أو العنف فى الكرات المشتركة لتجنب الإيقاف.
الجدير بالذكر ان خالد الغندور يعد من اللاعبين الذين يعتمد عليهم حسام حسن فى أكثر من مركز خلال المباريات.
أستقر حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، على السفر بـ 22 لاعبا إلى السويس فى الثانية عصرا اليوم والدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة وادي دجلة فى دور الـ 16 لكأس مصر.
محمد صبحى و صبحى سليمان فى حراسه المرمى ومحمود رزق و داميون لوى و السيد سالم و عمر الميدانى و صبرى رحيل و مصطفى إبراهيم و أحمد حامدين، ومروان عطيه و أحمد نبيل مانجا و خالد الغندور و فوزى الحناوى و عبد الغنى محمد و عمار حمدى و أحمد حجى و عبد السميع سيمو و أحمد راشد
ومحمد الصباحى و إيمانويل اوكوى و رزاق سيسيه و ويلياميز روماريو.
ويغيب عن صفوف الاتحاد السكندري فى مباراة وادي دجلة، كلا من حسام عاشور لاعب الوسط للإصابة، وخالد قمر مهاجم الفريق والحارس عماد السيد لأسباب فنية.