شكرا لقرائتكم خبر عن " شبح" الإيقاف يهدد" مانجا" و " والغندور" قبل موقعة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض الثنائى أحمد نبيل مانجا و خالد الغندور ثنائى الإتحاد السكندرى مباراة الغد أمام وادى دجلة فى كأس مصر بدورالـ 16 على ملعب الجيش بالسويس وهم مهددين بشبح الحصول على الإنذار الثالث والإيقاف والغياب عن مباراة بيراميدز فى أولى لقاءات الدور الثانى المقرر لها يوم 24 أبريل الجارى بإستاد الإسكندرية .

ويعتبر الثنائى من الأعمده الأساسية التى يعتمد عليها حسام خسن المدير الفنى للإتحاد وهو الأكثر مشاركه خلال مباريات الدور الأول .

وشدد حسام حسن على اللاعبين بتوخى الحذر خلال مباراة الغد وعدم الإعتراض على التحكيم أو العنف فى الكرات المشتركة لتجنب الإيقاف.



الجدير بالذكر ان خالد الغندور يعد من اللاعبين الذين يعتمد عليهم حسام حسن فى أكثر من مركز خلال المباريات.