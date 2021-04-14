شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى الأقرب لقيادة هجوم الزمالك أمام حرس الحدود فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك، من قيادة هجوم فريقه فى مواجهة حرس الحدود المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويفضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، الإعتماد على سيف الجزيرى فى قيادة الهجوم أمام حرس الحدود، خاصة وإن اللاعب لم يشارك مع الزمالك فى بطولة دورى أبطال أفريقيا التى ودعها الفارس الأبيض من دور المجموعات.

ويرغب المدير الفنى للزمالك فى منح الفرصة لسيف الجزيرى حتى يجهز اللاعب لمواجهات الدورى المقبلة، والتى ستشهد ضغط فى المباريات، والحاجة لمجهود جميع اللاعبين.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام حرس الحدود مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمد عبد الشافى ومحمد عبد السلام ومحمود علاء وحمزة المثلوثى ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر وحسام أشرف ويوسف أوباما وحمدى علاء وسيف الدين الجزيرى.

مباراة اليوم هى الأولى للزمالك فى مشواره بالنسخة الحالية لمسابقة كأس مصر بينما تأهل فريق حرس الحدود لدور الـ 32 بعد تخطى نظيره فاركو بركلات الترجيح، فى الدور التمهيدى بنتيجة 4-3 عقب انتهاء المباراة بينهما بالتعادل السلبي.

ويلتقى الفائز من مباراة الزمالك وحرس الحدود، مع الإسماعيلى فى دور الـ16 لكأس مصر، بعد نجاح الدراويش فى تخطى لافيينا بنتيجة 2-1 فى دور الـ 32، ولم تعلن لجنة المسابقات عن موعد المباراة حتى الآن.