شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للترسانة بالأسيوطى استعدادا لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علاء نوح المدير الفنى للترسانة بالإتفاق مع مجلس إدارة النادى إقامة معسكر مغلق بقرية الأسيوطى سبورت لمدة 10 أيام على أن يتخلله ثلاث مباريات ودية لرفع الحمل البدنى للاعبين استعدادا لعودة الدورى المقرر له 21 مايو المقبل .

ويعيش الترسانة حالة من التفاؤل بعد الفوز الأخير الذى حققه الفريق على زد أف سى بهدف مقابل للاشئ فى الجولة الـ21 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى وهو ما رفع رصيده إلى 34 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة بفارق نقطة وحيدة عن بورتو السويس المتصدر صاحب الـ35 نقطة .

ويأمل علاء نوح فى شفاء أكبر عدد من اللاعبين المصابين خلال فترة التوقف حتى يستعيد الفريق عافيته خاصة وأن المسابقة ستعود مضغوطة وتحتاج لجميع اللاعبين فى ظل انتهاء الموسم لقائد الفريق عمر طارق المصاب بقطع فى وتر أيكيلس .

ويستعد الترسانة لمواجهة الداخلية فى الجولة الـثانية والعشرين لمسابقة القسم الثانى وهى التى يعول عليها فى الفوز وتصدر البطولة والاقتراب من حلم العودة للاضواء .