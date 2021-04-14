رسميا.. الزمالك يستأنف ضد عقوبات الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك أن اللجنة التي تدير شؤون النادي قررت الاستئناف لدى لجنة التظلمات باتحاد الكرة ضد القرارات الصادرة تجاه عدد من لاعبي فريق الشباب.

لجنة الانضباط في اتحاد الكرة كانت قد قررت معاقبة عدد من لاعبي فريق الشباب بعد فيديو منتشر لعدد من لاعبي فريق 1999 يقومون فيه بسب عدد من مسؤولي النادي الأهلي.

وقررت اللجنة إيقاف إمام عاشور لمدة 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 الف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

وحسبما أفاد المركز الإعلامي بنادي الزمالك فإن إدارة النادي قررت تقديم استئناف لدى اتحاد الكرة ضد هذه القرارات.