مدرب حرس الحدود: مفاجأة في تشكيلنا أمام الزمالك.. ونُعاني من الإصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال المدير الفني لفريق حرس الحدود، محمد حليم، إن الزمالك لن يتأثر خلال مواجهتهما مساء اليوم الأربعاء بخروجه من دوري أبطال أفريقيا الذي يراه مفاجأة كبيرة في ظل امتلاكه لاعبين على أعلى مستوى.

وأشار حليم، في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان"، على إذاعة الشباب والرياضة، إلى أن تشكيل حرس الحدود أمام الزمالك سيشهد مفاجأة، لافتاً النظر إلى أنه سيمزج في التشكيل بين اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين.

وأوضح المدير الفني لفريق حرس الحدود، أن فريقه يُعاني من العديد من الغيابات أمام الزمالك بسبب الإصابة وعلى رأسهم حارس مرمى فريقه، علي فرج، منوهاً إلى أنه خاض كل مبارياته في بطولة الكأس باللاعبين الاحتياطيين.

وأتم مدرب الحرس تصريحاته بالتنويه إلى أنه سيتم إراحة فريقه عقب مباراة الزمالك من المباريات حتى نهاية شهر رمضان وهي الفترة التي سيستغلها لإعادة ترتيب الأوراق.

ويلتقي فريق حرس الحدود نظيره الزمالك عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على ملعب السويس ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر.

يُذكر أن نادي الزمالك قد خرج من دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا عقب حلوله في المركز الثالث خلف الترجي التونسي المتصدر ومولودية الجزائر الوصيف.