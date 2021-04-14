"تطبيق اللائحة".. الأهلي يعلن موقفه من قرار إقامة مباراة فاصلة لشباب 99

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
أرسلت إدارة النادي الأهلي، خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ظهر اليوم الأربعاء، حددت خلاله موقفها من قرار الجبلاية بإقامة مباراة فاصلة بين شباب الفريق الأحمر والزمالك يوم 20 أبريل الجاري بملعب السكة الحديد، لتحديد الفائز بدوري الشباب مواليد 1999.
وهناك جدل مثار حاليًا بسبب ما حدث في ملعب الأهلي بفرع مدينة نصر نظرًا لتساوي رصيد كل فريق في عدد النقاط حيث أصبح رصيد صاحب الملعب والضيافة 15 نقطة وهو نفس رصيد الزمالك أيضًا في دوري يقام هذا الموسم من دور واحد فقط.
وبعد نهاية المباراة قام كل فريق بالاحتفال بالفوز بلقب الدوري هذا الموسم حيث قام الموقع الرسمي للزمالك بنشر خبر يفيد تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري نظرًا لتفوقه بفارق الأهداف عن الأهلي.
وطالب الأهلي في خطابه بتطبيق اللوائح المعتمدة والمعلنة للمسابقات المختلفة، وكذا المعايير المعتمدة في اللوائح المحلية والقارية في تنظيم المسابقات، التي تصب في مصلحة فريق الأهلي للشباب، خاصة أن المواجهات المباشرة هو المعيار الأكثر عدالة، ولا سيما أنه معتمد كمعيار أول محليًّا وقاريًّا في كل المسابقات.