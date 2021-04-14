"تطبيق اللائحة".. الأهلي يعلن موقفه من قرار إقامة مباراة فاصلة لشباب 99

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أرسلت إدارة النادي الأهلي، خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ظهر اليوم الأربعاء، حددت خلاله موقفها من قرار الجبلاية بإقامة مباراة فاصلة بين شباب الفريق الأحمر والزمالك يوم 20 أبريل الجاري بملعب السكة الحديد، لتحديد الفائز بدوري الشباب مواليد 1999.

وهناك جدل مثار حاليًا بسبب ما حدث في ملعب الأهلي بفرع مدينة نصر نظرًا لتساوي رصيد كل فريق في عدد النقاط حيث أصبح رصيد صاحب الملعب والضيافة 15 نقطة وهو نفس رصيد الزمالك أيضًا في دوري يقام هذا الموسم من دور واحد فقط.

وبعد نهاية المباراة قام كل فريق بالاحتفال بالفوز بلقب الدوري هذا الموسم حيث قام الموقع الرسمي للزمالك بنشر خبر يفيد تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري نظرًا لتفوقه بفارق الأهداف عن الأهلي.

وطالب الأهلي في خطابه بتطبيق اللوائح المعتمدة والمعلنة للمسابقات المختلفة، وكذا المعايير المعتمدة في اللوائح المحلية والقارية في تنظيم المسابقات، التي تصب في مصلحة فريق الأهلي للشباب، خاصة أن المواجهات المباشرة هو المعيار الأكثر عدالة، ولا سيما أنه معتمد كمعيار أول محليًّا وقاريًّا في كل المسابقات.