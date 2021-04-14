مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي.. حقيقة الحصول على توقيع جناح بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد عن الحصول علي توقيع إبراهيم عادل جناح نادي بيراميدز والمنتخب الإوليمبي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم نحصل علي توقيع إبراهيم عادل نهائياً وكل ما يتردد في هذا الشان هو عار تماماً من الصحة".

وأضاف: "هي أمور مثيرة للضحك الشديد، هل وصلنا إلي تلك الدرجة من الهزل في محاولات تضليل الجماهير والرأي العام، الجميع يعرف مصدر تلك التسريبات ومن يرسلها ولمن وأسبابها ولكن الغريب انها تجد احياناً رواجاً طالما ارتبط بها أسم الأهلي".

وأوضح: "سأتحدث في ثلاث عناصر واضحة لا تقبل الشك لتبرهن علي ان هذا الأمر غير صحيح ومجرد أداة يقوم بها مروجيها لتغييب الرأي العام لعدم الأنشغال بالازمات داخل فريقهم ".

وتابع:" هل هناك ساذج لتلك الدرجة التي يقول فيها أن الأهلي لا يعرف أن إبراهيم عادل مرتبط بتعاقد لمدة طويلة مع ناديه، تلك الأمور هي الأسهل لأي كيان أن يعرفها فما بالك بالأهلي ومسئولية".

وأردف: "ثم هل منطقي أن أحصل علي توقيع اللاعب رغم علمي بذلك؟، والشئ الثالث هو هل لدي من قال وسرب دليل واحد علي حصول الأهلي علي توقيع اللاعب أم أنه كلام مجهل ولا يستند علي واقع".

وأوضح:" لماذا لا يمتلك من سرب تلك الاقاويل الشجاعة ويتحدث بشكل علني؟ ولكن ليس منطقياً كيل الإتهامات دون دليل، هل لا يوجد شخص قادر علي الخروج والحديث علانية أم أن الموضوع مجرد غطاء لما يحدث داخل ناديهم من أزمات ومشاكل".

وأضاف:" اليس نفس اللاعب الذي يقولون انهم عاقبوه بالتدريب مع الشباب بحجة توقيعه لنا هو في الأساس معاقب بسبب إعتداء لاعب في الفريق الأول عليه داخل غرف الملابس؟".