يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والوحدات في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 14-4-2021، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

سيتشارك ستاد الملك فهد الدولي، ملعب مرسول بارك الذي سيحتضن مباراة اليوم بين النصر السعودي والوحدات الأردني مباريات المجموعة الرابعة والتي تضم فريق فولاد خوزستان الإيراني، والسد القطري.

وكالعادة يعتبر فريقا النصر والسد من الفرق المرشحة لتجاوز دور المجموعات، ولكن عليهما توخي الحذر، لأن الوحدات وفولاد خوزستان لن يكونا صيدًا سهلًا.

ويمر نادي النصر بفترة صعبة في الدوري السعودي، حيث خسر في مباراته الأخيرة على يد ضمك بثلاثية مقابل هدفين، كما ودع كأس الملك من نصف النهائي على يد الفيصلي.

في المقابل، سيكون ظهور الوحدات لأول مرة في دوري أبطال آسيا ذا أهمية كبيرة لكرة القدم الأردنية، حيث يسعى لتحقيق فوز تاريخي، على النصر اليوم.

وتنقل مباراة النصر والوحدات على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، منصة GSA التابعة لشركة السعودية للرياضة، بصوت المعلق السعودي “عبدالله الحربي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والوحدات في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

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