الامارات | ديوكوفيتش يتجنب مفاجآت الإيطالي سينر.. ويتقدم في "تنس مونتي كارلو"

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يتجنب مفاجآت الإيطالي سينر.. ويتقدم في "تنس مونتي كارلو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عقبة الإيطالي الصاعد يانيك سينر بسهولة في مستهل سعيه للقب ثالث في دورة مونتي كارلو، ثانية دورات الألف نقطة للماسترز، بالفوز عليه 6-4 و6-2 اليوم في الدور الثاني وذلك في أول مباراة له منذ تتويجه بطلاً لأستراليا المفتوحة في فبراير. ولم يجد الصربي المتوج في بداية الموسم بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لمرة ثالثة توالياً وتاسعة في مسيرته، صعوبة تذكر في اقصاء الإيطالي، ابن الـ19 ربيعاً الذي وصل الأسبوع الماضي الى نهائي دورة ميامي للماسترز قبل أن يخسر أمام البولندي هوبرت هوركاش.

وهو الفوز العاشر توالياً للصربي منذ مستهل الموسم الحالي، بعدما فاز بمباراتيه في كأس رابطة المحترفين للمنتخبات ثم بمبارياته السبع في بطولة أستراليا. وعلق ديوكوفيتش الذي أعفي من الدور الأول على غرار المصنفين الأوائل الآخرين، على العودة بعد الفوز بلقائه مع سينر في ساعة و34 دقيقة وكسره إرسال الإيطالي الشاب خمس مرات خلال اللقاء، قائلاً "من الرائع (أن يعود)، وأن ألعب هنا في موناكو حيث أقيم".

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