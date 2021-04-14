الامارات | راشد الظاهري في المركز الأول ببطولة العالم للكارتينغ بإيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الظاهري في المركز الأول ببطولة العالم للكارتينغ بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق نجم الكارتينغ الإماراتي الصاعد راشد الظاهري المركز الأول في بطولة العالم "Euro Series"، مضيفاً فوزا جديداً إلى نتائجه الجيدة هذا الموسم، حيث بلغ رصيد راشد ثلاثة انتصارات في إجمالي أربعة سباقات عالمية للكارتينغ في عام 2021 بفئة الناشئين.

وشارك راشد الظاهري في البطولة بشعار فريق بارولين الإيطالي، مرتديا ألوان الأحمر والأبيض والأسود، وأظهر النجم الإماراتي قدرته على الفوز حيث ارتقى إلى مستوى التحدي الذي نافس فيه أكثر من 80 دراجا يمثلون ما يزيد عن 40 جنسية من جميع قارات العالم. وعن سير السباق، فقد أظهرت التصفيات المؤهلة ثبات البطل الموهوب راشد الظاهري وتركيزه، مما أعطاه بداية قوية، وفي ظل الطقس الجاف حقق نتائج ملفتة في سباق الإحماء الأول مثبتاً نفسه بين أفضل السائقين.

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