الامارات | الاتحاد الآسيوي يرحّب بقرار (كاس) رفض اعتراض شاندونغ الصيني

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يرحّب بقرار (كاس) رفض اعتراض شاندونغ الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحّب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم بحكم صادر عن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) رفض فيه اعتراض نادي شاندونغ لونينغ الصيني على قرار اللجنة المستقلة لأهلية المشاركة في الاتحاد القاري. وقال الاتحاد في بيان "كانت لجنة أهلية المشاركة قررت أن نادي شاندونغ لونينغ الصيني لم يحقق متطلبات الفقرة F.04 من تعليمات ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (نسخة 2016) والخاصة بالدفعات الواجبة الدفع، وبالتالي فإنه غير مؤهل للحصول على الترخيص".

وبالاستناد إلى مواد تعليمات ترخيص الأندية وقواعد الحوكمة الإجرائية للجنة أهلية المشاركة "قررت اللجنة سحب ترخيص النادي للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2021". وكان شنغهاي بورت المعروف سابقا تحت اسم شنغهاي أي آي بي جي، رابع الدوري الصيني الموسم الماضي والمتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2017، قد حصل على مقعد بديل في الملحق الآسيوي بعد استبعاد شاندونغ لونينغ.

وحصل غوانغجو أف سي (إيفرغراند سابقا)، حامل اللقب مرتين، على مقعد شاندونغ لونينغ في المجموعة العاشرة، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري. فيما انتقل بكين أف سي من خوض الملحق إلى دور المجموعات، مع كاوزاكي فرونتال الياباني ويونايتد سيتي الفيليبيني. وتقام مباريات منطقة الشرق بنظام التجمع بسبب فيروس كورونا وتأجلت حتى7 مايو المقبل.

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