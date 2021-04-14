شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يحذر من التعجل فى إشراك ياسر إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - باتت فرصة لحاق ياسر إبراهيم لاعب النادى الأهلى بمباراة الزمالك صعبة، لعدم تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة وحاجته لمدة لا تقل عن 10 أيام للتأهيل.

ويلتقى الأهلى والزمالك يوم الاحد المقبل في الدورى الممتاز، ويسود اتجاه داخل الأهلى لعدم المجازفة بإشراك إبراهيم لتجنب حدوث انتكاسة وتجدد إصابته. ووفقا لمصدر داخل الفريق فإن أحمد أبوعبلة طبيب الأهلى نصح المدير الفنى للفريق بعدم التعجل في الدفع باللاعب، خاصة أن المباراة أمامها أيام قليلة ومن الصعب تعافى اللاعب تماما حتى يتم الاعتماد عليه ومشاركته في مواجهة صعبة.

وكان الجهاز الفنى قد تلقى صدمة بعدما تأكد غياب الثنائي محمد هاني وجونيور أجاي عن الفريق لمدة شهر على أقل تقدير، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، بينما يحتاج حمدي فتحي 6 أسابيع قبل العودة إلى الملاعب.

ويلعب الأهلى الليلة أمام النصر في دور الـ32 لمسابقة كاس مصر، وسيجرى بيتسو موسيمانى عدة تغييرات في التشكيلة الأساسية بسبب كثرة الإصابات التي طالت الفريق وحرمته من الاستعانة بأبرز لاعبيه في المباراة.