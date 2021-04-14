شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تدفعك لمشاهدة بيراميدز والمقاصة.. انتقام الأزرق وتقييم عظيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ربما لا تنتنبه لوجود لقاء بيراميدز ومصر المقاصة، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز، بسبب ازدحام جدول مباريات اليوم بمواعيد مثيرة أهمها ليفربول وريال مدريد والأهلي والنصر والزمالك وحرس الحدود.

لكن من المتوقع أن تتسم مواجهة بيراميدز ومصر المقاصة بتحديات خاصة نظراً للظروف التي يمر بها كلا الفريقين خلال الفترة الأخيرة.

بيراميدز

يبحث بيراميدز عن انتفاضة تقلل حدة الانتقادات التي تلقاها اللاعبون والجهاز الفني عقب الخسارة الكبيرة من الرجاء المغربي بثلاثية دون مقابل في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

كما يتمنى أروابارينا أن يكون الدوري المصري ولقاء اليوم محطة جديدة لكسب ثقة القائمين على إدارة النادي وتجنب الإقالة خلال الفترة القادمة وهو ما توقعه الكثير من النقاد والمتابعين.

مصر المقاصة

يسعى النادي الفيومي إلى الظفر بالثلاث نقاط للوصول إلى النقطة رقم 28 وانتزاع المركز الثالث في جدول الترتيب من منافسه الاتحاد السكندري.

في مباراة اليوم سيجلس محمد عبدالعظيم «عظيمة» على مقعد المدير الفني للمرة الأولى داخل مصر بعد عدة تجارب عربية في عمان ولبنان اتسمت بالنجاح النسبي.

عظيمة قضى فترة كمدرب عام للنادي الأهلي كما أنه يمتلك شهادات تدريبية من الاتحاد الألماني ويُشيد الكثير من مرافقيه بعقليته الخططية لذلك سيكون لقاء اليوم دافع قوي لاستمرار تجربته مع مصر المقاصة.

يذكر أن مباراة بيراميدز ومصر المقاصة ستنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي وسيتم نقلها تلفزيونياً عبر شاشة أون سبورت 3 بتعليق محمد الغياثي.