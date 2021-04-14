شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في سيدات يد الزمالك استعدادًا لصيد الدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك «سيدات» حالة الطوارئ داخل تدريبات الفريق بداية من اليوم الأربعاء عقب عودة اللاعبين من الراحة السلبية.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبات راحة من التدريبات الفترة الماضية ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وينتظر الفريق تحديد موعد المباراة المقبلة أمام صيد الدقي، ضمن منافسات الدور النهائي لدوري المنطقة.

ويقود الفريق كل من محمد جمال الدين مديرا فنيا، ومحمد إسماعيل مدربا مساعدا، وهبة أحمد إداري الفريق، وغدير سامي إخصائي العلاج الطبيعي.