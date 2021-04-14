شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك تستأنف التدريبات اليوم بعد العودة من الراحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الكروي الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء بملاعب النادي استعدادًا لمباريات بطولة الدوري.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك «سيدات» لاعبات الفريق راحة من التدريبات أمس أول أيام شهر رمضان على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم الأربعاء استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري.

ويستعد الفريق لمواجهة الشمس في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويقود الفريق كل من إيهاب محمد على مديرًا فنيًا وناهد بدوي مساعد مدرب وإبراهيم بدر مدرب أحمال ومسعد عطا إداري الفريق.