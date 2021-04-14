شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك من الاستهتار بحرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشوراه نحو المنافسة على لقب كأس مصر، عندما يلتقي في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء مع نظيره حرس الحدود باستاد السويس في إطار مباريات دور الـ32 للبطولة.

يدخل الزمالك المباراة بقيادة الفرنسي كارتيرون لمواصلة عروضه القوية وتحقيق الفوز للتأهل لدور الستة عشر للبطولة من أجل المنافسة بقوة على اللقب.

وحذر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالفريق المنافس، وطالبهم بضرورة التركيز، واستغلال كافة الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل في اللقاء، وشدد كارتيرون في حديثه مع اللاعبين على أهمية احترام المنافس في لقاء اليوم.

ويفتقد الزمالك لخدمات كل من عبدالله جمعة ومحمد أشرف روقا للإصابة وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي للإيقاف.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كلا من محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمود علاء ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالشافي وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر ومحمود عبدالعزيز ومحمود عبدالرازق شيكابالا وحسام عبدالمجيد وحسام أشرف ويوسف أسامة وحمدي علاء وسيف الدين الجزيري وحميد أحداد ومروان حمدي.