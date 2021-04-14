شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يقصي بورتو ويبلغ نصف نهائي أبطال أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ تشلسي الإنجليزي الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2014 رغم سقوطه أمام ضيفه بورتو البرتغالي بهدف نظيف للبديل الإيراني مهدي طارمي في الوقت بدل الضائع في إياب ربع النهائي الثلاثاء في إشبيلية الإسبانية، مستفيدًا من تفوقه عليه 2-صفر ذهاباً.

وتنتظر النادي اللندني مواجهة نارية في المربع الأخير ضد زعيم البطولة ريال مدريد أو ليفربول اللذين يلتقيان الأربعاء على ملعب «أنفيلد» في مهمة صعبة للفريق الانجليزي الذي سقط 1-3 في العاصمة الإسبانية مدريد.