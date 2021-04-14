سان جرمان يجرد بايرن من لقب دوري أبطال أوروبا

ثأر باريس سان جرمان الفرنسي لخسارته نهائي الموسم الماضي، وجرّد بايرن ميونيخ الألماني من لقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بفضل الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد خسارته على أرضه صفر-1 الثلاثاء في إياب ربع النهائي.

وكان النادي الباريسي قطع أكثر من نصف الطريق نحو الثأر لخسارة نهائي 2020 وحرمانه من لقبه الأول في المسابقة القارية الأم، بفوزه ذهاباً 3-2 بفضل ثنائية كيليان مبابي.

ويلتقي نادي العاصمة الساعي، لأن يصبح ثاني فريق فرنسي يتوج باللقب بعد مرسيليا (1993)، في دور الأربعة مع المتأهل من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ومضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء (2-1 ذهاباً لسيتي).