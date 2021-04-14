شكرا لقرائتكم خبر عن الحَكمة الألمانية شتاينهاوس تقترن بنظيرها الإنجليزي ويب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزوجت الألمانية بيبيانا شتاينهاوس التي أصبحت أول امرأة تدير مباراة في بطولة محلية كبرى للرجال، من الحكم الانجليزي هاورد ويب الذي أدار نهائي كأس العالم 2010 في كرة القدم.

وفي العام 2017، دخلت بيبيانا التاريخ بعدما أصبحت أول امرأة تدير مباراة في البوندسليجا، وباتت الآن تحمل اسم شتيانهاوس-ويب، بعد أن تزوجا الشهر الماضي.

وقالت في حديث مع موقع «سبورت1» الألماني: إننا سعيدان للغاية.

فيما أفادت صحيفة «بيلد» العريقة بأنهما تزوجا بغياب الشهود والحضور، ولم يذهبا في رحلة لشهر العسل، بسبب القيود المتعلقة بجائحة كورونا.

وبعد إشرافها على 23 مباراة في البوندسليجا، اعتزلت شتاينهاوس-ويب (42 عاماً) التحكيم بعد قيادتها الكأس السوبر الألمانية في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلا أنها لا تزال تعمل في تقنية حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) في الدوري المحلي.

بدوره، يُعتبر ويب من أشهر الحكام الأوروبيين بعد أن أدار مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2003 و2014.

وفي صيف 2010، كان الحكم الرئيسي في النهائيين الكبيرين: فوز انتر الإيطالي على بايرن ميونخ الالماني في دوري أبطال أوروبا، وتتويج إسبانيا بكأس العالم على حساب هولندا في جنوب إفريقيا.