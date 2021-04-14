شكرا لقرائتكم خبر عن رادوسيفيتش بطل «عين الثور» للرماية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم الصربي ساشا رادوسيفيتش لقب بطولة الفرسان لرماية عين الثور عيار مسدس 9 ملم، والتي شهدت مشاركة فاعلة للعنصر النسائي؛ وذلك بعد منافسة ساخنة على مدار شهرين مع المصري رامي حسن؛ حيث حسمت الضربات الترجيحية بعد إثارة حبست الأنفاس الفوز لصالح الأول، عقب تساوي الثنائي في المجموع الكلي 90 - 100، فيما نال علي مبارك عمر المركز الثالث بمجموع 89 - 100، وهو ما يؤكد قوة التنافس الثلاثي على اللقب.