شكرا لقرائتكم خبر عن هدف +90.. عماد متعب يمارس هوايته ويسقط سيوى سبورت ويخطف الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتزع الأهداف آهات الجماهير سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، والتى ينتظرها الجمهور طوال الـ90 دقيقة ليفرح بفوز فريقه أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور المقبل، أيا كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف +90 وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدف اليوم هو من الأهداف الغالية لجماهير النادى الأهلى، حيث بفضل هذا الهدف القاتل نجح الأهلى فى التتويج بكأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" لأول مرة في تاريخه بعد رأسية رائعة من القناص عماد متعب ليواصل إبداعاته فى اللحظات الأخيرة والأوقات القاتلة.

تمكن عماد متعب فى السادس من ديسمبر 2014 من تسجيل هدف فوز الأهلى بلقب كأس الكونفدرالية على حساب سيوى سبورت برأسية من عرضية وليد سليمان حولها للشباك فى الدقيقة 96، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة، وبات الأهلى أول نادٍ فى تاريخ الأندية المصرية يحقق لقب كأس الكونفدرالية عبر تاريخه، ثم نجح الزمالك فى 2018 بالتتويج بالبطولة على حساب نهضة بركان المغربى.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 11 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الافريقى تسع مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020، كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.