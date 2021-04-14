شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطط لضرب عدة عصافير أمام حرس الحدود الليلة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون بطولة كأس مصر بمواجهة ساخنة مع حرس الحدود فى دور الـ32 على ستاد السويس الجديد فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية يبحث فيها الفارس الأبيض عن ضرب عدة عصافير بحجر واحد ونستعرضهم في السطور التالية..

مصالحة الجماهير الغاضبة من الوداع الافريقى

يأمل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى تحقيق الفوز والتقدم خطوة أولى نحو تحقيق اللقب المفضل لجماهير القلعة البيضاء والتى ترفض خسارة الفريق لأى لقب بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا من دور المجموعات واحتلال المركز الثالث فى الترتيب العام للبطولة بفارق نقطة مع مولودية الجزائر الذى تأهل بعد التعادل مع الترجى بهدف لمثله فى تونس بالجولة الأخيرة.

تحقيق فوز مطمئن قبل مواجهة الاهلى

كما تعد مباراة حرس الحدود هي المواجهة الأخيرة للفارس الأبيض قبل مواجهة الاهلى المقرر لها الاحد المقبل باللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز لذا يأمل كارتيرون في تحقيق فوز مطمئن للزملكاوية قبل كلاسيكو الاهلى.

خاض الأهلي 11 مباراة من أصل 17 لقاء في الدور الأول، فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 أخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط، ويتبقى للأهلي 6 مباريات وهي، أسوان والزمالك و سموحة وإنبي والمصري والجونة.

الزمالك خاض 14 مباراة بزيادة 3 لقاءات عن غريمه التقليدي بالدوري، فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر واحدة، وسجل لاعبو الزمالك 23 هدفاً، واستقبلت شباكه 6 أهداف، ويتبقى للفريق الأبيض 3 مباريات أمام، الأهلي، والإنتاج الحربي والبنك الأهلي.

حال فوز الأهلي في الثلاث مباريات المؤجلة سيرفع رصيده إلى 36 نقطة ويتقدم وقتها على الزمالك بعد التساوي في عدد المباريات التي تم لعبها.

الهروب من مفاجأت كأس مصر

تسعى كتيبة كارتيرون لخطف هدف مبكر يسهل من فرصة انهاء المباراة لصالحهم الليلة للهروب من دوامة مفاجأت كأس مصر ، ففي موسم 1973 خسر الزمالك، أمام منتخب السويس 1/2 في كأس مصر، وودع البطولة، وفى موسم 2009 نجح فريق بني عبيد، في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وهزم الزمالك، بهدف نظيف قاتل أحرزه السيد المندوه مهاجم الفريق الذى يلعب فى القسم الثالث.

الأبيض يأمل في عبور كمين الحدود

يدخل الفارس الأبيض مباراة الحدود وعينه نصب تحقيق فوز عريض آخر لكن لحساب بطولة الكأس وإن كان حرس الحدود ليس بالخصم الهيّن أبدًا لاسيما أنه استطاع الفوز على الزمالك فى الدور الأول لموسم 2005- 2006 وتحديدًا فى 20-9 -2005 بخماسية نظيفة، كما أن الزمالك لم يستطع الفوز على الحرس خلال 5 مباريات متتالية، وتحديدًا من 21-4-2008 وحتى 14 -4-2011