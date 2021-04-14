شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس النادى المصرى ونجله بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب سمير حلبية رئيس المصرى البورسعيدي ونجله عدنان حلبية عضو مجلس الإدارة بفيروس كورونا المستجد بعدما نشر عدنان على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تدوينة عن إصابته بالمرض قال فيها "ايجابي كورونا لا حول ولا قوة الا بالله " .

وبعد إعلان الابن اصابتة بالفيروس ، أصيب والده رئيس النادى أيضا بكورونا ، وخضع الثنائى للعزل وتلقى برنامج العلاج الذى وضعة الأطباء .



عدنان حلبية

ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة طلائع الجيش غدا فى دور الـ16 ببطولة كاس مصر والتى يسعى فيها اللاعبون لمواصلة الإنتصارات والتقدم خطوة مهمة فى البطولة الأقدم بمصر والمنافسة عليها خاصة وأن الفريق يعيش أفضل فتراته الكروية مع مديره الفنى على ماهر الذى خلق جو من التجانس وأصبح للفريق شكل وأداء داخل الملعب مع أى فريق يواجهه .

من ناحية أخرى عقد على ماهر جلسة خاصة مع النيجيرى أوستن أموتو مهاجم الفريق طالبه فيها بضرورة التركيز والضغط على مدافعى المنافسين من أجل استخلاص الكرة خاصة وأن اللاعب يتمتع بقوة بدنية هائلة تتيح له ذلك .

كما لفت المدير الفنى للمصرى نظر اللاعب إلى ضرورة الإهتمام باستغلال الفرص التى تتاح له أمام المرمى مؤكدا أن نسبة تهديفه لا تمثل حجم المباريات التى شارك فيها مع الفريق بشكل أساسى حيث لم يحرز سوى ثلاثة أهداف فقط فى كافة المباريات التى شارك فيها فى الوقت الذى استطاع فيه عمر كمال عبد الواحد لاعب الوسط إحراز 8 أهداف .