شكرا لقرائتكم خبر عن "خشونة الركبة" وراء استبعاد الشناوى من قائمة بيراميدز أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز، للإصابة خلال أخر تدريب للفريق قبل مواجهة مصر المقاصة المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشعر الشناوى بألام وخشونة فى ركبة القدم اليمنى، خلال التمرين، مما دفعه للشكوى واللجوء إلى الدكتور مصطفى المنيرى طبيب الفريق، الذى أوصى بمنح اللاعب راحة نظرًا لمعاناته من خشونة فى الركبة.

وقرر الجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة الأرجنتينى أروابارينا استبعاد الشناوى من قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة المقاصة.

قائمة بيراميدز ضمت كلاً من..

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر.

خط الهجوم: جون أنطوي - دييجو رولان - دودو الجباس.