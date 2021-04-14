شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخشى 4 فصول بايخة قبل مواجهة النصر بكأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي النادى الأهلى في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، فريق النصر في دور الـ32 لبطولة كأس مصر وستقام المباراة بالإسكندرية، وتُعد مباراة اليوم "البروفة الأخيرة" للمارد الأحمر قبل مواجهة الزمالك المرتقبة يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

ويتطلع الأهلي بطل النسخة الماضية بعد تفوقه على طلائع الجيش بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1، لبدء رحلة الحفاظ على اللقب أمام النصر الليلة.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم بدون عدد كبير من لاعبيه لأساب مختلفة، يأتي في مقدمتهم محمد الشناوي وحسين الشحات للإيقاف، وياسر إبراهيم ومحمد هاني وجونيور أجاي وحمدي فتحي للإصابة كما يتواصل غياب على معلول للإصابة أيضا، وازدادت مُعاناة الأهلي خلال الساعات الماضية بعد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا.

ويزيد من صعوبة مباراة الليلة المفاجآت الصادمة التى تلقاها المارد الأحمر فى السنوات الأخيرة ببطولة الكأس، نستعرض أشهرها فى التقرير التالى..

المقاولون العرب

من أغرب النهائيات موسم 2003/2004، عندما واجه الأهلي المقاولون العرب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، فى لقاء قلب ذئاب الجبل تأخرهم بهدف نظيف لفوز بهدفين بعد خروج أمير عبد الحميد، حارس الأهلي وقتها، مُصابًا ووقوف شادى محمد فى حراسة المرمى لاستنفاد الأهلى التبديلات الثلاثة، والمُثير فى الأمر أن الهدف الثانى للمقاولون جاء بعد إهدار الأهلى ركلة جزاء عن طريق محمد جودة لاعب الأحمر وقتها.

غزل المحلة

موسم 2005 خرج الأهلي من الدور الثانى للبطولة فى مفاجأة مدوية أمام غزل المحلة بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

بترول أسيوط

فى موسم 2007/2008 ودع الأهلي مُسابقة كأس مصر بغرابة أمام بترول أسيوط، الذى هبط فى الموسم السابق، بهدف نظيف سجله حمدى سيف ليُودع المارد الأحمر بطل الثُنائية وقتها، مُسابقة كأس مصر من دور الـ32 على يد فريق من الدرجة الثانية.

الأسيوطى سبورت

تلقى النادى الأهلى مفاجأة جديدة بكأس مصر موسم 2017، بعدما ودع البطولة من ربع النهائى على يد فريق الأسيوطى سبورت والصاعد حديثًا إلى الدورى الممتاز "بيراميدز حالياً"، بعدما تعرض للخسارة بهدف نظيف دون رد.