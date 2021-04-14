شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحذر لاعبيه من المثلث الهجومى للطلائع قبل مواجهة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد على ماهر المدير الفنى للمصرى ، جلسة ودية مع لاعبيه على هامش تدريبات الفريق حذرهم فيها من خطورة الهجمات المرتدة للاعبى طلائع الجيش قبل مباراتهم غدا فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر .

وحرص على ماهر على التحذير من الثلاثى الهجومى أحمد سمير وإسلام محارب وناصر منسى بالذكر مؤكدا للاعبيه أنه لابد من غلق المساحات أمام الثلاثى وخاصة الأول الذى يمثل قوة كبيرة فى خط وسط الفريق العسكرى .

ومن المقرر أن يقوم على ماهر بوضع لاعب من خط الوسط لمواجهة أحمد سمير الذى يتمتع بالسرعة الفائقة فى بناء الهجمات ويتميز بالتسديد المباشر على المرمى بالإضافة لعمرو جمال وعمرو مرعى أيضا .

وقد طالب المدير الفنى للمصرى لاعبيه نسيان نتيجة المباراة التى جمعتهما بطلائع الجيش بالدورى وانتهت بفوز أبناء المدينة الباسلة بهدف مقابل للاشئ أحرزه عمر كمال عبد الواحد من ضربة جزاء .

من ناحية اخرى عقد على ماهر جلسة خاصة مع النيجيرى أوستن أموتو مهاجم الفريق طالبه فيها بضرورة التركيز والضغط على مدافعى المنافسين من أجل استخلاص الكرة خاصة وأن اللاعب يتمتع بقوة بدنية هائلة تتيح له ذلك، وعليه تسخير امكانياته لتحقيق مصلحة الفريق.

كما لفت المدير الفنى للمصرى نظر اللاعب إلى ضرورة الاهتمام باستغلال الفرص التى تتاح له أمام المرمى، مؤكدا أن نسبة تهديفه لا تمثل حجم المباريات التى شارك فيها مع الفريق بشكل أساسى حيث لم يحرز سوى ثلاثة أهداف فقط فى كافة المباريات التى شارك فيها فى الوقت الذى استطاع فيه عمر كمال عبد الواحد لاعب الوسط إحراز 8 أهداف .