الامارات | تشريح علمي دقيق للاعب الخارق مبابي يشبهه بهذا "الحيوان"

شكرا لقرائتكم خبر عن تشريح علمي دقيق للاعب الخارق مبابي يشبهه بهذا "الحيوان" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية دراسة حللت فيها الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان (22 عاماً)، الذي قاد فريقه للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب بايرن ميونيخ (حامل اللقب)، وخلص دارسون بأن اللاعب يشبه في حركته وسرعته وانطلاقاته حيوان الكنغر.

وذكرت الصحيفة أن "سرعة مبابي تعتبر موهبة إلهية، ليس لها علاقة كبيرة بلياقته البدنية، وهو ما يجعله يتحكم بشكل جديد بالكرة أثناء انطلاقاته"، مضيفة "كانت سرعته أساسية لتحقيق نتيجة ممتازة في ملعب أليانز أرينا أمام بايرن ميونخ والفوز 3-2، ليسهل مهمة باريس سان جيرمان في التأهل على ملعب بارك ديي برينس.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن محللين ودارسين يتقدمهم بطل العالم في الوثب الثلاثي تيدي تامجو: "لقد رأيت لاعبين فنيين أو جسديين ولكن نادرا ما كان لدينا شخص بهذه المجموعة من السرعة والتنسيق والتقنية والاستجابة".

وأوضحت الصحيفة: "سلط تامجو الضوء على العنصر التفاضلي الذي يجعل هذه السرعة تتضاعف وتدعمه.. أسلوب مبابي يشبه أسلوب حيوان الكنجر، الذي يرتد على الأرض للركض بسرعات عالية كونه من بين أسرع الثدييات على هذا الكوكب مع علامة قياسية تبلغ 70 كيلومتراً في الساعة.. مبابي رياضي هوائي، ولديه صلابة في منطقة الحوض، الذي لا يتحرك وهذا يسمح له بتحسين صفات القدم".

من جهته، عقد بطل سباق 110 متر حواجز سابقًا ستيفان كاريستان، مقارنة بين مبابي والنجم البرازيلي المعتزل رونالدو "الظاهرة"، وقال: "يمكنه أن يحدث فرقًا مع القليل من الدعم، وعندما أراه لا أشعر أن لديه نفس القدر من القوة الفخذية التي يتمتع بها رونالدو البرازيلي، حيث يتمتع كيليان بصفات طبيعية غير عادية.. مبابي لديه قدرة عضلية نادرة.. لديه محرك قوي يسمح له بالركض بسرعة عالية في وقت قصير، وهو ما يصنع الفرق معه ويجعله يتفوق على الخصوم".

وأضاف كاريستان: "أكثر ما يذهلني هو قدرة مبابي على تحقيق السرعة في وقت قصير، فلديه القدرة على توليد الحركة والانفجار وهذه صفة عضلية نادرة، كما أن لديه قوة كبيرة في قدمه تسمح له، مع باقي جسده، باستخدام القوة على الأرض من رجليه".

يذكر أن مبابي مرشح للانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل خصوصاً أنه أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بأنه لن يمدد عقده في فرنسا.

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