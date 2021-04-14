الامارات | محمد صلاح يطلب رقماً قياسياً غير مسبوق أمام ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يطلب رقماً قياسياً غير مسبوق أمام ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذا تيلغراف" البريطانية، أن مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح، أمام إنجازٍ الوصول إلى هدفه رقم 200 على مستوى الأندية التي لعب معها خلال مسيرته، في حال نجح في التسجيل في شباك ريال مدريد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الليلة، في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة: محمد صلاح، الذي خاض على مدار مسيرته 446 مباراة، نجح في تسجيل 199 هدفاً مع الأندية التي لعب في صفوفها، بدايةً من تسجيله 12 هدفاً مع المقاولون العرب، ثم 20 هدفا مع بازل السويسري، وهدفان بقميص تشيلسي الإنجليزي، و9 أهداف مع فيورنتينا الإيطالي، و34 مع روما، و122 هدفا مع فريقه الحالي ليفربول، آخرها السبت الماضي في شباك استون فيلا، في لقاء نجح خلاله الـ "ريدز" في الفوز بنتيجة "2-1" ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وأشارت الصحيفة، إلى الآمال التي تعقدها جماهير ليفربول على محمد صلاح، من أجل تخطي عقبة ريال مدريد، ومواصلة الفريق لمشواره الأوروبي، خصوصاً أن الـ "ريدز" يتطلع إلى رد اعتبار خسارته الثلاثاء الماضي في مدريد أمام الفريق الملكي بنتيجة "1-3"، في لقاء سجل خلاله صلاح الهدف الوحيد لليفربول.

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