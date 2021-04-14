الامارات | عقوبة قاسية على إمام عاشور بعد الفيديوهات المسيئة.. ودعوة رئيسي الأهلي والزمالك لاجتماع

شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة قاسية على إمام عاشور بعد الفيديوهات المسيئة.. ودعوة رئيسي الأهلي والزمالك لاجتماع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن عقوبة صارمة للاعب الزمالك الشاب إمام عاشور بعد إساءته لرموز وكيان النادي الأهلي في مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً بعد مباراة الفريق الأبيض أمام غريمه الأهلي في دوري مواليد 1999 التي شهدت أحداثاً خارج النص في غرف تبديل الملابس حين تبادل الفريقان الهتافات المسيئة.

وقال الاتحاد المصري في بيان اليوم الأربعاء: "فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة الإيقاف بحق إمام عاشور لاعب الزمالك لمدة 12 مباراة وتغريمه بمبلغ 200 ألف جنيه، بعد أحداث لقاء الأهلي والزمالك في دوري الشباب".

وكان نادي الأهلي قد تقدم رسمياً بشكوى إلى اتحاد كرة القدم ولجنة الانضباط، ضد إمام عاشور، الاثنين الماضي لما بدر منه في الفيديوهات المتداولة التي قاد فيها زملاءه في هتافات حملت إهانات لفظية تجاه رئيسي النادي الأهلي السابقين صالح سليم وحسن حمدي وحارس الفريق سابقاً والإعلامي حالياً أحمد شوبير، الأمر الذي أغضب مجلس دارة الأهلي ودفعهم للشكوى رسمياً ضد لاعب الزمالك الذي يعتبر أيضاً أحد نجوم الفريق الأول في ناديه لتوجيه العقوبة له.

وأضاف: "كما عاقبت اللجنة خمسة من ناشئي نادي الزمالك، بالإيقاف لـ8 مباريات وتغريمهم بمبلغ 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999، وهم أحمد عيد، وسيف فاروق جعفر، ويحيى مفتاح، وسيف الدين سيد، وعمر ياسر".

من جهته، وجه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس أحمد مجاهد الدعوة إلى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ورئيس نادي الزمالك اللواء عماد عبد العزيز للإجتماع في مقر اتحاد كرة القدم غداً الخميس لتنقية الأجواء والتأكيد على العلاقات الطيبة التي تجمع الاتحاد و الناديين الكبيرين، بحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري.

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