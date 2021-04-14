شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبرز تفوقه التاريخي على حرس الحدود قبل مواجهة الكأس الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، ويمتلك الزمالك سجلا حافلا من المواجهات أمام الفريق العسكري قبل لقاء الأربعاء.

ويتطلع الزمالك لمواصلة تفوقه عندما يواجه الحرس باستاد السويس من أجل التأهل لدور الستة عشر لبطولة كأس مصر من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب.

التقي الزمالك وحرس الحدود في 38 مباراة، بواقع 32 في مسابقة الدوري المصري، و6 في كأس مصر، وفاز أبناء ميت عقبة في 22 مباراة، في حين فاز حرس الحدود على الزمالك في 9 مباريات، وتعادل الفريقان في 7 مرات.

وسجل لاعبو الزمالك 60 هدفا في مرمى الفريق العسكري في حين أحرز لاعبو حرس الحدود 38 هدفًا في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويعد عمرو زكي ومصطفي فتحي هدافى مواجهات الزمالك وحرس الحدود برصيد 4 أهداف لكل منهما.