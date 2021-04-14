شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مجرد مباراة.. ليفربول يسعى لكسر عقدة عمرها 12 عامًا ضد ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً على ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الإياب لدور ال8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ودائما ما تشهد مواجهة الفريقين ندية كبيرة وإثارة غير مسبوقة حيث يمتلكا إمكانيات فنية عالية فضلاً عن الخبرات الأوروبية والمؤازرة الجماهيرية.

ويحمل رفاق المدرب يورجن كلوب مسؤولية إعادة البهجة إلى ملعب أنفيلد المظلم منذ التتويج بالدوري الإنجليزي وذلك بسبب تراجع الأداء وسلسلة النتائج السلبية.

وتقابل الفريقان من قبل في 7 مواجهات أوروبية، حقق ريال مدريد الفوز خلال 4 لقاءات كان اخرها ثلاثية الأسبوع الماضي مقابل 3 انتصارات لفريق ليفربول.

ويرجع الفوز الأخير للريدز على الميرينجي إلى مارس 2009 (قبل 12 عام) وذلك في إطار إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بنتيجة أربعة أهداف دون رد، وكان قد فاز ذهاباً بهدف نظيف.

ولم ينجح ليفربول في الخروج حتى بتعادل أمام منافسه الليلة في آخر 4 مباريات خاضها أمامه، إذ خسر المباريات الـ 4 جميعًا على 4 ملاعب مختلفة ما بين أنفيلد وسانتياجو برنابيو وألفريدو دي ستيفانو، بالإضافة إلى ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 إن إس كي أولمبيسكي في العاصمة الأوكرانية كييف.

في موسم 14-15 أوقعت القرعة الفريقان ضمن مجموعة واحدة في دوري أبطال أوروبا ليحقق ريال مدريد الفوز ذهاباً بثلاثية نظيفة وإياباً بهدف دون مقابل.

والتقى الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، ليحقق النادي الملكي فوزًا جديدًا وثالثًا على التوالي في مواجهاتهما بثلاثة أهداف لهدف وحيد، فيما كرر النتيجة نفسها، الثلاثاء قبل الماضي، في ذهاب ربع نهائي التشامبيونزليج.

ويعتلي المهاجم الفرنسي كريم بنزيما صدارة هدافي لقاءات الفريقين برصيد 4 أهداف متفوقاً على ستيفن جيراد وجاريث بيل وفينسوس جونيور أصحاب الهدفين.