شكرا لقرائتكم خبر عن أنس جابر تتغلب على بطلة سويسرا في بطولة تشارلستون الدولية للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلبت البطلة التونسية أنس جابر على السويسرية ستيفاني ڤوجولا، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة تشارلستون الأمريكية للتنس، والتي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 أبريل الحالي.

واستطاعت البطلة التونسية التغلب على السويسرية في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، والتي تفوقت فيها أنس المصنفة رقم 27 على العالم، على السويسرية المصنفة 127 عالميًا، وانهت أنس اللقاء بوزها بالشوطين بنتيجة (4-6) و(1-6).

ويعد هذا اللقاء الثاني الذي يجمع بين اللاعبتين، منذ مباراة عام 2017، استطاعت فيها أنس التغلب على البطلة السويسرية بمجموعتين لا شيء.

وتقدمت أنس جابر في التصنيف العالمي لتصل إلى المركز الـ27 عالمياً، الذي يعتبر أفضل تصنيف تصله اللاعبة في تاريخها، وذلك بعد تألقها في الفترة الأخيرة وبلوغها نصف نهائي بطولة تشارلستون للتنس.

وتعد بطولة تشارلستون إحدى البطولات الكبرى للتنس، وأقيمت أول مرة عام 1973، ويصل مجموع جوائزها إلى 750 ألف دولار.