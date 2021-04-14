شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال: باريس سان جيرمان بيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح البرازيلى نيمار مهاجم باريس سان جيرمان أن تجديد عقده مع باريس بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لم يعد يشكل مشكلة.

وحطم سان جيرمان الرقم القياسي العالمي عندما أنفق 222 مليون يورو (265.60 مليون دولار) للتعاقد مع نيمار في 2017 من برشلونة.

ومنذ ذلك الحين توج لاعب البرازيل بلقب الدوري الفرنسي ثلاث مرات وبكأس فرنسا مرتين وكان ضمن التشكيلة التي وصلت إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ووصف اللاعب البالغ عمره 29 عامًا، الذي ينتهي عقده في يونيو العام المقبل، النادي الباريسي بأنه «بيته».

وأضاف لمحطة (تي.إن.تي) الرياضية البرازيلية «لا اعتقد حتى أن هذه قضية تستحق النقاش وأشعر بالارتياح في بيتي سان جيرمان بالتأكيد أشعر بالسعادة أكثر من السابق».

وقال ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان «لا توجد أسباب لرحيل نيمار أو كيليان مبابي الذي ينتهي عقده في نفس الوقت».

وأبلغ محطة (سكاي سبورتس) «اعتقد أن نيمار سيكون في باريس سان جيرمان العام المقبل وسيبقى لفترة طويلة».

وتأهل سان جيرمان للدور قبل النهائي بدوري الأبطال رغم الخسارة بملعبه 1- 0 من بايرن ميونيخ الثلاثاء بعد تفوقه على حامل اللقب بقاعدة الأهداف خارج الأرض عقب التعادل 3-3 في النتيجة الإجمالية.