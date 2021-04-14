شكرا لقرائتكم خبر عن 200 سيرة ذاتية لمدربين مرشحين لقيادة جنوب إفريقيا.. أبرزهم موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جان مالوليك، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، أنه تم تلقي 200 سيرة ذاتية لمدربين مرشحين لقيادة منتخب البافانا، خلفاً للمدرب موليفي نتيسكي، الذي رحل عن منصبه إثر الفشل في التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال مالوليك، في تصريحات نقلتها صحيفة (news 24)، اليوم الأربعاء، إنه سيتم اختصار القائمة غدًا الخميس، إلى 5 مرشحين فقط للمفاضلة بينهم لتولي قيادة المنتخب الجنوب إفريقي، قبل بداية مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وتطرق مالوليك للأنباء التي أكدت سفر وفد من الاتحاد الجنوب أفريقي إلى مصر لإقناع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بتولي المهمة، قائلاً: "هذا الأمر ليس صحيحا، نرحب بجميع الأسماء لتولي قيادة البافانا بما فيها موسيماني، ولكن لم يتم الاستقرار على السفر إلى مصر".

وحدد رئيس اللجنة الفنية نهاية شهر أبريل الجاري، موعداً للإعلان عن اسم المدرب الجديد الذي سيقود البافانا قبل خوض منافسات المجموعة التي تضم غانا وزيمبابوي وإثيوبيا.