شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي ضد دورتموند.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا على بروسيا دورتموند الألماني مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب سيجنال ايدونا بارك الألماني في تمام التاسعة مساء، وتنقل اللقاء قناة bein sports 2 premium.

وكانت مباراة الذهاب في إنجلترا قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة (2-1)، ليلتقي الفريقان اليوم في مباراة الإياب ضمن منافسات دوري الأبطال.

ويأمل بروسيا دورتموند في تحقيق الفوز للتأهل لنصف نهائي البطولة، بينما يسعى سيتي لتحقيق الفوز أو التعادل للتأهل للدور المقبل.

ومن المتوقع أن يخوض مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : إيديرسون

خط الدفاع : كايل والكر، دياس، جون ستونز، كانسيلو

خط الوسط : رودري، جوندوجان، كيفن دي بروين

خط الهجوم : رياض محرز، بيرناردو سيلفا، فودين

بينما جاء تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى : هيتز

خط الدفاع : رافايل جيريرو، هوملز، أكانجي، موري

خط الوسط : محمود داهود، إيمري تشان، بيلينجهام

خط الهجوم : هالاند، ريوس، ريينا