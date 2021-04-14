شكرا لقرائتكم خبر عن شتوتجارت يتعاقد مع التركي عمر فاروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أتم فريق شتوتجارت الألماني تعاقده مع الموهبة الشابة عمر فاروق بياز، نجم فريق فناربخشه التركي، بعد صراع كبير مع عدد من الأندية الأوروبية.

وحصد صاحب ال21 عام على الكثير من الإشادات بفضل موهبته الرائعة وأداءه المميز وهو ما جعله في دائرة اهتمام أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي في وقت سابق.

وتمكن عمر فاروق بياز من حجز مقعداً أساسياً في التشكيل الأساسي لفناربخشه وهو في سن ال17 من عمره.

وسيمتد العقد حتى موسم 2025 ويعمل الفريق الألماني على اظهاره فنياً بقوة من أجل تسويقه خلال المواسم القادمة لكبار الأندية الأوروبية وتحقيق مكاسب مادية.