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مولر عن توديع دورى الأبطال: لعبنا بقلبنا وروحنا أمام سان جيرمان لكن النهاية صادمة

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال توماس مولر، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، أن فريقه لعب «بقلبه وروحه» خلال الفوز 1-0 على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكن النتيجة تسببت في خروج حامل اللقب بسبب قاعدة الأهداف خارج الأرض عقب التعادل 3-3 في النتيجة الإجمالية.

وأحرز تشوبو موتينج مهاجم بايرن الهدف الوحيد في المبارة في باريس لكن هذا لم يكن كافيا للتعويض بعد خسارة الفريق الألماني 3-2 على أرضه في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

وأكد مولر في تصريحات لموقع بايرن على الانترنت عقب الخروج من دور الثمانية: «نحن محبطون جدا ووضعنا قلبنا وروحنا في المباراة لكن الهدف الواحد كان قليلا جدا».

وأضاف: «كانت مواجهة مختلفة عن مباراة ميونيخ ولم نقترب من مرماهم كثيرا في البداية ونال باريس الفرص الأولى».

وتابع: «الجهد والالتزام كانا هائلين في الشوط الثاني ولكن بدون تجانس ولم نضغط عليهم بشكل مستمر، شكلنا خطرا لكن فريقهم كان خطيرا أيضا».

وقال الحارس مانويل نوير:«الضرر وقع في مباراة الذهاب، نتيجة 1-0 مستحقة لكن نتيجة الأسبوع الماضي لم تكن كافية، هذا مزعج خاصة عند النظر للمباراة الأولى حين أهدرنا الكثير من الفرص واستقبلنا هدفا أو هدفين أكثر من اللازم».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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