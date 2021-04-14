شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة يعلق على استمرار استثناء القيد وأداء بركات مع المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مسؤولو اتحاد الكرة المصري، خطابا رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن أزمة نهاية الدوري الموسم الحالي، بعد انطلاق دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات تليفزيونية: «الفيفا أعطى استثناءً العام الماضي بفتح القيد قبل نهاية الموسم بأربعة أسابيع».

وتابع أن اتحاد الكرة خاطب الفيفا من أجل الاستفسار عن استمرار هذا الاستثناء خلال العام الحالي، وإذا لم يسمح الفيفا بذلك سيحاول اتحاد الكرة التنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، من أجل التوصل لصيغة اتفاق ترضي الأندية المصرية المشاركة في بطولات أفريقيا.

وعلى صعيد آخر، علق مجاهد، على أداء الجهاز الإداري لمنتخب مصر بقيادة محمد بركات، قائلًا: «أداء الجهاز الإداري لمنتخب مصر ليس على المستوى الأمثل، لكني أتواصل معهم لتقديم كل سبل التعاون».

وتابع أنه لم يكن مقتنعا بوجود محمد بركات مدير المنتخب، لأنه سيتعامل على أنه نجم، ويفتقد لخبرات العمل الإداري لكنه غير قناعته بعد ذلك لأنه وجده يجتهد ويستفسر دائما عن الأمور التي لا يعلمها.

ولفت إلى أن المدير الفني الأجنبي هو الأنسب لمنتخب مصر معظم الأوقات، لكن ما تحمله حسام البدري مدرب منتخب مصر الفترة الماضية، جعله يبدأ في تغيير قناعاته في هذا الشأن.

وأشار إلى توجيه الشكر إلى الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، وتعيين البرتغالي نيلو فينجادا بدلًا منه يأتي لتجديد الدماء، خاصة أن محمود سعد استمر 5 سنوات في اتحاد الكرة، ولم يكن تعامله مع الاتحادين الأفريقي والدولي بالشكل الأمثل، موضحًا أن فينجادا يبدأ عمله رسميًا من الأسبوع الثاني في مايو المقبل.