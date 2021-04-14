شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات للفرق العربية في دوري أبطال آسيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم الأربعاء مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا حيث ستقام 5 لقاءات يتواجد فيها 6 أندية عربية.

يواجه الوحدات الأرداني نظيره النصر السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في قمة عربية منتظرة ضمن المجموعة الرابعة التي يتواجد بها السد القطري وفولاذ الإيراني.

فيما سيكون اللقاء الثاني بين الشارقة الإماراتي والقوة الجوية العراقي على ملعب الشارقة الذي يستضيف مباريات المجموعة التي تضم أيضاً باختكور تراكتور.

ويظهر طرف عربي في المواجهتين الثالثة والرابعة التي تجمع بين جوا الهندي والريان القطري في اللقاء الأول والوحدة وبرسبوليس في الثاني وذلك ضمن المجموعة الخامسة فيما ستختتم المواجهات بلقاء باختكور وتراكتور.